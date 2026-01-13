Поплавская назвала штраф Гудкову насмешкой над миллионами русских

Актриса Яна Поплавская раскритиковала штраф Гудкова в 11 тысяч рублей

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале штраф комику Александру Гудкову из-за пародии на песню Shaman «Я русский» в размере 11 тысяч рублей.

Поплавская посчитала штраф слишком маленьким. Она назвала его «насмешкой над миллионами оскорбленных русских».

«С таким наказанием Гудков может стряпать оскорбительные пародии хоть каждую неделю, а потом ржать над нами и над российскими судами своим визглявым смехом. Можно считать этот штраф не наказанием, а поощрением», — заявила артистка.

Поплавская посчитала правильным, что после выхода пародии Гудков потерял много работы. По ее мнению, это справедливо.

13 января Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова за пародию на песню певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский».

Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в видеозаписи юмориста есть действия, направленные на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам происхождения. Наказание ужесточило то, что эту запись увидел широкий круг лиц.

