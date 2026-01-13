Размер шрифта
Пара отменила свадьбу за четыре месяца до даты из-за болезни любимой собаки

Британская пара отменила свадьбу ради спасения своего питомца от рака
Британская пара отменила свадьбу из-за рака у их любимого лабрадора. Об этом пишет Daily Mail.

Пара из Норфолка, 30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт, собиралась сыграть свадьбу в конце мая 2026 года, но за четыре месяца до запланированной даты им пришлось отказаться от праздника.

Вместо этого они направили все силы и деньги на лечение своего четырехлетнего лабрадора Гаса, которого считают родным ребенком, так как биологических детей у пары нет.

Шесть недель назад пес начал хромать во время прогулки с Линдси, а потом упал. Обследование выявило неоперабельную саркому мягких тканей между почками и тазом. Теперь Гасу требуется лучевая терапия, инъекции бисфосфонатов для костей, препарат Librela от боли и, возможно, химиотерапия.

Страховка покрывает лишь часть расходов, а счет уже перевалил за £12 тыс. Ради спасения пса Линдси и Крис отменили свадьбу, хотя зал, платье, кольца и услуги визажиста уже были частично оплачены. На приготовления они потратили £3,5 тыс. и надеются вернуть хотя бы часть.

«Главное для нас то, что, помимо рака, Гас находится в очень хорошем состоянии здоровья и в отличном настроении. Он по-прежнему хочет играть и ходить. У него по-прежнему есть жажда жизни», — рассказывает Крис.

Пара также запустила сбор на GoFundMe, где им удалось собрать уже £500.

Ранее женщина собирала остатки еды со свадебных банкетов, чтобы кормить бездомных кошек, и стала популярной в китайских соцсетях. 

