Москвичи спасли робота-доставщика, застрявшего на дороге после масштабного снегопада

В Москве прохожие помогли роботу выбраться из снега. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

«Девушка заметила, что один из мини-доставщиков застрял на Новом Арбате, и сразу стала ему помогать. К раскапыванию робота из снега очень быстро подключились и другие прохожие», — сообщает канал.

Судя по кадрам, помогали вытаскивать застрявшего робота-курьера из снега шесть человек.

До этого в центре Москвы робот-доставщик не уступил дорогу автомобилю Aurus Senat с включенными спецсигналами.

На кадрах видно, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС включенными спецсигналами. За полицейской машиной следовал черный Aurus Senat с мигалками, водитель которого остановился и пропустил автоматического доставщика. Затем лимузин продолжил движение.

Ранее в Москве робот-доставщик скинул с себя нетрезвого мужчину.