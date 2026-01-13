В МИД РФ обратились к находящимся в Иране россиянам

Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам, находящимся на территории Ирана, соблюдать меры предосторожности на фоне беспорядков в исламской республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Она пояснила, что в Иране гражданам России следует воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

