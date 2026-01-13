В МИД Польши рассказали о состоянии консульства страны в Одессе

МИД Польши: консульство страны в Одессе было повреждено

Министерство иностранных дел Польши утверждает, что консульство страны в Одессе было повреждено. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр на своей странице в соцсети X.

«В результате ночной бомбардировки польское консульство в Одессе получило повреждения. Никто из наших сотрудников не пострадал», — написал представитель ведомства.

В ночь на 13 января в Одессе произошел взрыв.

Позднее появились кадры из одесского порта, по которому ранее наносились удары.

22 декабря Вооруженные силы РФ также нанесли удар по порту «Южный» в Одессе усовершенствованными ударными беспилотниками «Герань-2».

В свою очередь американское агентство Bloomberg сообщало, что экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов Вооруженных сил (ВС) России по портам Одессы. Во время одной из декабрьских атак были повреждены около 30 объектов компании Allseeds Black Sea, в том числе крупнейший терминал растительного масла, откуда Украина отправляла продукцию в европейские страны.

Ранее часть Одессы осталась без света.