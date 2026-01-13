Временного поверенного и посла Ирана вызвали в МИД Дании и Британии из-за протестов

Министерство иностранных дел Дании вызвало временного поверенного в делах Ирана в королевстве в связи с протестами в исламской республике. Об этом сообщили на сайте датского внешнеполитического ведомства.

«Целью обращения было выражение осуждения правительством применения насилия иранским режимом против протестующих и настоятельное требование к Ирану соблюдать свои международные обязательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Великобритании вызвал посла Ирана в королевстве Сейеда Али Мусави. Министр иностранных дел Иветт Купер в ходе выступления в Палате общин сообщила, что решение было принято, чтобы выразить дипломату «серьезность нынешнего момента и призвать Иран ответить по поводу ужасных сообщений».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. Демонстрации охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны — в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган.

Ранее власти Ирана обвинили США и Израиль в отправке террористов в республику.