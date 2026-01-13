Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Временного поверенного и посла Ирана вызвали в МИД Дании и Британии из-за протестов

МИД Дании и Британии вызвали временного поверенного и посла Ирана
Stringer/Reuters

Министерство иностранных дел Дании вызвало временного поверенного в делах Ирана в королевстве в связи с протестами в исламской республике. Об этом сообщили на сайте датского внешнеполитического ведомства.

«Целью обращения было выражение осуждения правительством применения насилия иранским режимом против протестующих и настоятельное требование к Ирану соблюдать свои международные обязательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Великобритании вызвал посла Ирана в королевстве Сейеда Али Мусави. Министр иностранных дел Иветт Купер в ходе выступления в Палате общин сообщила, что решение было принято, чтобы выразить дипломату «серьезность нынешнего момента и призвать Иран ответить по поводу ужасных сообщений».

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. Демонстрации охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны — в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган.

Ранее власти Ирана обвинили США и Израиль в отправке террористов в республику.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612937_rnd_1",
    "video_id": "record::ca350328-6306-4a85-a4a1-7749fe23da46"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+