«Король лев» собрал 2 млрд рублей к концу второй недели

Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные вторую неделю подряд. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Как отмечается, фильм собрал за уик-энд свыше 513,5 млн рублей. Тем самым общая сумма сборов за две недели составила более 2 млрд рублей.

Уточняется, что второе место занял фильм «Человек-паук. Вдали от дома», собравший за выходные 40,2 млн рублей. А за четыре недели показа картина собрала свыше 1,3 млрд рублей.

На третьей строчке оказался фильм «Видок: Охотник на призраков», собравший за первые выходные 20,8 млн рублей.

Четвертое место занял фильм «Анна», сборы которого за уик-энд составили 16,8 млн рублей, а за три недели проката — 215 млн рублей.

Пятерку замыкает фильм «Солнцестояние», который смог собрать за последние выходные 10,8 млн рублей. В общей сложности фильм за две недели собрал 39,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в заповеднике нашли Шрама из «Короля льва».