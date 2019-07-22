Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Шейк и Купера

Мать певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание модели Ирины Шейк и актера Бредли Купера. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Как отмечается, журналисты издания пытались подкараулить ее у парикмахерской, где она работает.

Уточняется, что некоторые мастера согласились пораспрашивать Синтию относительно скандала вокруг Купера и Шейк, чей брак якобы разрушила Леди Гага.

Спустя время журналист получил смс-сообщение, в котором был ответ на вопрос — как она относится к тому, что ее дочь разрушила чужую семью.

«Она, вздохнув, ответила: «Во всем всегда виноваты мужчины», — рассказал один из мастеров парикмахерской.

Ранее сообщалось, что Леди Гага устроила вечеринку после скандала.