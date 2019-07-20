В «Ленкоме» назвали сроки выздоровления Чуриковой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о состоянии упавшей со сцены актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Варшавер заявил, что Чурикова вернется к работе через две недели.

Он отметил, что падение актрисы было не таким страшным и серьезным, как это могло сначала показаться.

Уточняется, что по предварительной информации актриса сломала два ребра.

Однако директор «Ленкома» добавил, что не смог дозвониться до мужа актрисы, чтобы узнать все подробности о ее состоянии.

Ранее сообщалось, что Инну Чурикову перевели из реанимации.