Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона «Ведьмака». Видео появилось на их официальном YouTube-канале.

Двухминутный ролик показывает некоторых персонажей, которых можно будет увидеть в сезоне. Главную роль в сериале — ведьмака Геральта — сыграет актер Генри Кэвилл, известный по роли Супермена в «Человеке из стали», «Лиге справедливости» и т.д.

«Самые страшные монстры — это те, кого мы создаем», — гласит подпись к видео.

Премьера «Ведьмака» запланирована на декабрь 2019 года.

Ранее Netflix показал первые кадры «Ведьмака».