Кикабидзе раскрыл, когда в последний раз был в России

Грузинский певец Вахтанг Кикабизде опроверг слова актера Бориса Клюева о том, что он регулярно выступает в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По заверениям грузинского певца, он не посещает Россию с 2008 года.

«Я всегда готов петь для русских, но не в России», — добавил он.

При этом Кикабидзе отметил, что не собирается обвинять Клюева и передал ему «большой» привет.

Ранее сообщалось, что известный грузинский певец имеет тайный заработок в РФ.