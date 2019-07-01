Во МХАТе фото Дорониной сорвали и бросили на пол

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Художественный руководитель МХАТ им. Горького, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина во... Художественный руководитель МХАТ им. Горького, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина во...
Художественный руководитель МХАТ им. Горького, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина во...
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Во МХАТе на Тверском бульваре фотографии с изображением Татьяны Дорониной, которая являлась художественным руководителем театра в течение 31 года, были сорваны и брошены на пол. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что выставка с постерами Дорониной была посвящена ее творческому пути от театра до кино.

Однако неизвестные сорвали постеры. Пострадали изображения, которые располагались в костюмерной.

Работники и артисты театра считают, что к этому причастен новый худрук МХАТа Эдуард Бояков. Бывший начальник костюмерного цеха рассказал, что новые руководители, пришедшие с целью проверки работы, стали срывать портреты Дорониной и бросать их под ноги.

Зимой Доронина оставила свой пост и перешла в статус почетного президента.

Ранее сообщалось, что актеры театра выступили в поддержку Татьяны Дорониной.