Во МХАТе фото Дорониной сорвали и бросили на пол

Во МХАТе на Тверском бульваре фотографии с изображением Татьяны Дорониной, которая являлась художественным руководителем театра в течение 31 года, были сорваны и брошены на пол. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что выставка с постерами Дорониной была посвящена ее творческому пути от театра до кино.

Однако неизвестные сорвали постеры. Пострадали изображения, которые располагались в костюмерной.

Работники и артисты театра считают, что к этому причастен новый худрук МХАТа Эдуард Бояков. Бывший начальник костюмерного цеха рассказал, что новые руководители, пришедшие с целью проверки работы, стали срывать портреты Дорониной и бросать их под ноги.

Зимой Доронина оставила свой пост и перешла в статус почетного президента.

Ранее сообщалось, что актеры театра выступили в поддержку Татьяны Дорониной.