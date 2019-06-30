Режиссера избили в Москве

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.

По ее словам, она вышла из сада Эрмитаж, когда на нее напали двое мужчин.

Злоумышленники начали избивать ее, а после намекать на интим.

Однако девушка отказалась, после чего мужчины снова ударили ее в лицо.

«Они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить», — отметила Галд.

Девушка осталась лежать на тротуаре, а спустя время за ней приехала подруга.

У Галд констатировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

Ранее сообщалось, что директора Фонда кино избили в Москве.