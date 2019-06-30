Режиссера избили в Москве
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В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
По ее словам, она вышла из сада Эрмитаж, когда на нее напали двое мужчин.
Злоумышленники начали избивать ее, а после намекать на интим.
Однако девушка отказалась, после чего мужчины снова ударили ее в лицо.
«Они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить», — отметила Галд.
Девушка осталась лежать на тротуаре, а спустя время за ней приехала подруга.
У Галд констатировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.
Ранее сообщалось, что директора Фонда кино избили в Москве.