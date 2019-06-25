Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, Алибасов не смог бы так быстро покинуть больницу, если бы диагноз был «верен».

Он также добавил, что на видео, которые были сняты после выписки Алибасова, продюсер совершенно не выглядит исхудавшим.

Румянцев подчеркнул, что Алибасов должен был провести три неделе на строгой диете.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео плевка Алибасова в телеведущего Андрея Малахова.