Россиянам рекомендовали создать финансовую подушку к старости

Формальный минимум накопленных пенсионных баллов — 30 ИПК — не обеспечивает даже прожиточного минимума. Россиянам нужно самим создавать финансовую подушку безопасности к старости, сказала «Газете.Ru» финансист, экономист, инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

«Если у человека ровно 30 баллов, его пенсия составит примерно ≈ 13 278 рублей в месяц. Теперь сравним это с прожиточным минимумом для пенсионера.

В 2025 году в среднем по стране он — 14 133 рубля (в ряде регионов выше). Формальный минимум ИПК не обеспечивает даже прожиточного уровня. Чтобы хотя бы приблизиться к нему, нужно накапливать существенно больше — ориентировочно от 36–40 баллов и выше, и это не предел. Если смотреть на реальность, а не на максимумы, цифры скромные. Учитывая средние зарплаты, нестабильность занятости и частичную «серость» доходов, многие россияне накапливают по 3–6 баллов в год, а не 10. За 30 лет стажа это 90–180 баллов — и это совсем не тот объем, который формирует комфортную пенсию», — отметила Кузнецова.

По ее словам, разобравшись в механике ИПК, становится ясно: минимум ИПК помогает не остаться совсем без господдержки в старости, но он не закрывает реальных потребностей человека. По мнению Кузнецовой, если хочется прийти к возрасту 60+ не со страхом, а со спокойствием, это уже другая реальность — реальность личной финансовой стратегии.

По словам Кузнецовой, стратегия должна быть та, где человек сам формирует капитал, сам создает подушку безопасности, сам строит свое будущее — не баллами, а решениями.

В 2026 году на пенсию выйдут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения страховой пенсии по старости им необходимо от 15 лет страхового стажа и от 30 ИПК. Чтобы получать в старости среднюю пенсию (25,2 тыс. рублей по состоянию на 1 октября 2025 года), россиянам нужно накопить минимум 111,8 ИПК, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

