Госдуме предложили подключить МВД к сделкам с квартирами, имеющим признаки мошенничества

Президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов предложил участникам круглого стола «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости», проходившего в Госдуме, улучшить законодательное регулирование сделок на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, предлагается внести изменения в закон «О госрегистрации недвижимости», которые бы предусматривали возможность приостановки сделок по запросу МВД при обнаружении признаков мошенничества. Союз также предложил привлекать психологов министерства для оценки состояния продавцов при наличии признаков мошенничества.

Эта инициатива способна снизить количество спорных ситуаций на вторичном рынке и повысить защищенность сторон, отметила старший юрисконсульт юридического центра «Миэль» Анастасия Захарова.

28 ноября сообщалось, что суд назначил четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной сроки от четырех до семи лет колонии. Один из осужденных обжаловал приговор.

27 ноября суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певица Слава раскритиковала Долину за ситуацию с квартирой.