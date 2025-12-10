«Миротворец» внес в базу 25 детей из России

Данные 25 российских детей были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило РИА Новости.

По сведениям сайта, записи появились 9 и 10 декабря 2025 года. В списке — дети, родившиеся в период с 2016 по 2022 год. В качестве оснований указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Накануне стало известно, что американский журналист Кристофер Хелали оказался внесен в базу «Миротворца». Ему вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины и «распространение российской пропаганды».

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в рамках которых размещаются персональные данные журналистов, ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также других граждан, которых ресурс называет «изменниками родины». Весной 2016 года на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого некоторые из них сообщили о поступавших в их адрес угрозах.

Ранее российскую гимнастку Ангелину Мельникову внесли в базу «Миротворца».