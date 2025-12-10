На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны сферы с самыми высокими медианными зарплатами в России

В России самую высокую медианную зарплату предлагают в топ-менеджменте
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Самую высокую медианную зарплату в России предлагают топ-менеджерам. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе hh.ru.

В начале декабря медиана зарплатных предложений достигла 83,7 тысяч рублей, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В тройку самых высоких медианных зарплат плату входят топ-менеджмент (148 тыс. рублей), стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тыс. рублей), транспорт, логистика и перевозки (120,7 тыс. рублей).

Среди регионов лидером по уровню медианной заработной платы является Магаданская область (119,3 тыс. рублей). За ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (118,6 тыс. рублей), Москва (106,7 тыс. рублей), Республика Саха (103,6 тыс. рублей) и Амурская область (100 тыс. рублей).

10 декабря экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова заявила, что в 2026 году у более чем 70% российских семей вырастут доходы.

Ранее стало известно, сколько может зарабатывать московский Дед Мороз.

