Силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА в российских регионах

Силы ПВО за ночь перехватили 20 украинских беспилотников в российских регионах. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, 16 БПЛА перехвачено в Брянской области, два — в Калужской области и по одному в Белгородской и Московской областях.

Утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая ребенка. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат. Больше всего БПЛА перехватили в Белгородской области — 49 единиц.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.