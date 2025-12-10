На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финский президент заявил, что мирное соглашение по Украине «весьма близко»

Стубб: условия сделки по Украине становятся более приемлемыми
Alina Smutko/Reuters

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает Bloomberg.

«Мы довольно близки к соглашению. Мы приближаемся к тому моменту, когда условия потенциальной сделки становятся более приемлемыми. Я вполне доволен тем, на каком этапе мы сейчас находимся», — сказал он на мероприятии в Хельсинки во вторник, 9 декабря.

По его словам, переговоры касаются трех отдельных документов.

Первый — это рамочный документ, который представляет собой план из 20 пунктов.

По словам Стубба, первоначальный план из 28 пунктов включал элементы будущей европейской структуры безопасности, которые «были совершенно неприемлемы».

Второй документ, который обсуждается администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими чиновниками и органами безопасности Европы, касается гарантий безопасности Украине. Третий документ посвящен восстановлению Украины, добавил финский лидер.

До этого Financial Times сообщила, что США дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу предложенного Вашингтоном мирного соглашения, требующего от Украины признать территориальные потери в обмен на неопределенные гарантии безопасности.

Ранее Мерц заявил о «решающем моменте» в переговорах по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
