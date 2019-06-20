Депардье сыграет Льва Толстого

Жерар Депардье после показа фильма «Долина любви» на кинофестивале в Каннах, 2015 год
Regis Duvignau/Reuters

Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье на роль писателя Льва Толстого. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, режиссер недавно презентовал на очной защите проектов свой фильм «Воронье гнездо».

По его словам, Депардье, у которого есть российские гражданство, вполне мог бы сыграть писателя.

При этом он отметил, что никаких договоренностей с Депардье на настоящий момент у него нет.

«Также мы рассматриваем еще одного артиста — Франко Неро», — добавил Лебедев.

Ранее был решен исход «дела Депардье» об изнасиловании.