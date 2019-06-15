Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат. Об этом сообщает кРИА «Новости».
По его словам, сейчас продюсер чувствует себя намного лучше.
Он отметил, что в понедельник, 17 июня, врачи проведут отцу контрольную гастроскопию.
Однако Алибасов-младший подчеркнул, что практически со всех ожогов на поверхности желудка сошел струп и, возможно, скоро продюсера переведут в обычную палату либо выпишут.
Также он добавил, что родные Алибасова планируют увезти его в Казахстан на реабилитацию на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что сын Алибасова собирается увезти отца в Европу на лечение.
Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.