Общество

В Петербурге мать и ее трехлетняя дочь оказались в больнице после поездки на лифте

В Петербурге мать и ребенок пострадали после аварии в лифте
Shutterstock/BestPhotoPlus

Женщине и ее трехлетней дочери понадобилась помощь медиков после поездки на лифте в одном из домов в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Космонавтов. По словам самой пострадавшей, вместе с ребенком они спускались с шестого этажа. В какой-то момент кабина ускорилась и «жестко ударилась на первом этаже».

В лифте они провели полчаса, затем их освободили сотрудники аварийной службы.

После поездки и мать, и дочь, почувствовали боли в спине, поэтому обратились за помощью к врачам.

Как рассказали представители аварийной службы, во время произошедшего не оборвался трос, было только резкое торможение кабины. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, из-за этого лифт временно не работает.

До этого в Подмосковье во время движения лифта произошла авария. Кабина поднималась вверх, но в какой-то момент резко затормозила. В результате находившийся внутри мужчина получил серьезные травмы.

Ранее в Ленобласти пожилой работник приставал к девочке в лифте детской больницы.
 
