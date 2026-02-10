Российские военные уничтожили десятки украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем. Об этом сообщило Минобороны России.

По его данным, 17 БПЛА сбили над Ростовской областью, 10 — над Белгородской, 10 — над Краснодарским краем, семь — над акваторией Азовского моря, три — над Крымом и один — над Воронежской областью.

С 14:00 до 16:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА. Из них 19 дронов сбили над акваторией Азовского моря, 12 — над Крымом, шесть беспилотников — в Белгородской области, пять — в Курской области, по одному в Брянской области и над акваторией Черного моря.

Минувшей ночью над территорией РФ ликвидировали шесть украинских беспилотников самолетного типа. Средства противовоздушной обороны работали в период с 23:00 до 7:00 мск. За это время в Белгородской области нейтрализовали три летательных аппарата, в Астраханской области — два, в Курской области — один.

