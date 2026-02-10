Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянин избил жену сковородкой и порезал ножом за обвинение в изменах на шашлыках

Mash: в Нижнем Новгороде мужчина избил и порезал жену из-за обвинения в изменах
Shutterstock

В Нижнем Новгороде избил жену сковородкой и порезал ножом из-за того, что та обвинила его в измене. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел во время отдыха супругов на шашлыках. Женщина упрекнула мужа в измене, заявив, что тот регулярно встречается с любовницей, прикидываясь холостяком. После этого мужчина схватил сковородку и начал ее избивать, пока у импровизированного оружия не отвалилась ручка.

Затем агрессор взял нож и порезал жене руку, приставил лезвие к ее горлу и сдавил руки на ее шее, высказывая угрозы. В какой-то момент женщине удалось вырваться и выбежать на дорогу. На следующий день она рассказала обо всем родственникам и те вызвали полицию и скорую помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток принудительных работ.

Ранее пенсионерка забила мужчину сковородой на Камчатке.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!