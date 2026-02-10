Суд в Польше отклонил жалобу на арест российского археолога Бутягина

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд принял решение оставить в силе решение об аресте подозреваемого с 4 декабря 2025 года по 13 января 2026 года», — сказала судья Мажанна Пекарская-Дронжек.

По словам судья, стороне защиты не удалось привести достаточные доводы для удовлетворения апелляции.

В декабре 2025 года Бутягин, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Эрмитажа заверили, что Бутягин соблюдал юридические и этические международные нормы проведения раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту ученого. В суде за него поручились европейские коллеги.

Ранее российских ученых обязали согласовывать поездки в недружественные страны из-за ареста Бутягина.