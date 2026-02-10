Юношу задержали за стрельбу по людям из окна жилого дома в Петербурге

В Петербурге неизвестный обстрелял прохожих и бросал в них петарды

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге неизвестный устроил стрельбу по людям из окна и бросал в них петарды. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 8 февраля во дворе одного из домов по Выборгскому шоссе. В полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы — прибывшие на место стражи порядка нашли на месте машину с разбитым стеклом багажника.

Запись с камер показала, что из окна квартиры на восьмом этаже неизвестный бросал в сторону компании прохожих петарды, а затем обстрелял ее. В результате случившегося никто не пострадал.

На следующий день правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Ранее в Сергиевом Посаде местный житель устроил стрельбу из квартиры по прохожим.