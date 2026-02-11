Россиянам раскрыли секрет приготовления идеальных блинов на Масленицу

Идеальные блины — это результат соблюдения базовой технологии, а не сложного или «секретного» рецепта, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова.

«Прежде всего важно правильно подготовить ингредиенты. Яйца и молоко должны быть комнатной температуры: холодные продукты хуже соединяются с мукой, из-за чего тесто получается неоднородным, а готовые блины могут рваться или прилипать. Муку рекомендуется просеять — это не формальность, а способ насытить ее кислородом, что делает тесто более мягким и пластичным», — отметила она.

Сухие ингредиенты лучше смешивать отдельно, а жидкость вводить постепенно, постоянно размешивая венчиком, чтобы добиться гладкой текстуры без комков.

«Консистенция теста — ключевой момент. Оно должно быть достаточно жидким, чтобы легко растекаться по сковороде тонким слоем, но при этом сохранять связность. Визуально тесто напоминает жидкую сметану или сливки средней густоты. Если тесто слишком плотное, блины получатся толстыми и ломкими; если слишком жидкое — будут рваться при переворачивании. Небольшое количество растительного масла, добавленное непосредственно в тесто, улучшает структуру блина и снижает риск прилипания», — отметила специалист.

После замешивания тесту важно дать «отдохнуть» 10–15 минут. За это время мука полностью впитывает влагу, клейковина становится более эластичной, а пузырьки воздуха равномерно распределяются. Этот простой этап значительно повышает стабильность результата даже у тех, кто печет блины нечасто.

«Не менее важна правильная работа со сковородой. Она должна быть хорошо прогрета, но не перегрета: оптимальная температура позволяет тесту быстро схватываться, не подгорая. Перед первым блином сковороду достаточно слегка смазать маслом — если тесто приготовлено правильно, дальнейшее смазывание не требуется. Переворачивать блин следует не по времени, а по визуальным признакам: поверхность становится матовой, пузырьки лопаются, края подсыхают и начинают отходить от сковороды. Именно в этот момент блин легко переворачивается и сохраняет форму», — заявила Таранова.

Готовые блины лучше складывать стопкой и накрывать крышкой или полотенцем — это сохраняет тепло и делает их более мягкими. Универсальность такого подхода в том, что блины получаются нейтральными по вкусу и подходят как для сладких, так и для соленых начинок. При соблюдении этих принципов блины выходят тонкими, эластичными и ровными, а сам процесс становится предсказуемым и комфортным даже для тех, кто готовит их всего пару раз в год.

