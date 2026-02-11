«Ходить на тусовки в красивых тряпках — не мое». Интервью с Сергеем Пенкиным

Певцу, композитору, педагогу и заслуженному артисту России Сергею Пенкину исполнилось 65 лет. К юбилею он подготовился на все сто — поставил новое шоу, записал свежие треки и запланировал большой гастрольный тур по всей стране. В интервью «Газете.Ru» Пенкин рассказал о своем отношении к возрасту и амбициям, вспомнил путь к профессии и встречу с Виктором Цоем, порассуждал о современной сцене и своих учениках, а также объяснил, почему не гонится за модой.

— Сергей, с юбилеем! Для вас 65 — это цифры, которые больше радуют или заставляют задуматься? С какими ощущениями вы входите в этот возраст?

— Цифры знаковые. Но у меня в жизни все всегда с запозданием. Могу сказать, что я стал гораздо больше работать: в сезон — 140 концертов. А в 2025 году я записал четыре совершенно новых, современных трека, снял три новых клипа. К выпуску готов новый альбом — ремиксы моих самых популярных треков. Кроме того, мы совместно с моим продюсером Вадимом Колчковым создали новое шоу, с которым уже проехали сорок городов. А зрители Москвы увидят премьеру в Кремлевском дворце 21 марта. На мой взгляд, это немало.

— Мягко говоря, много! Пять лет назад вы с размахом отметили 60-летие, а каким будет этот юбилей?

— С таким же размахом отмечу. Мой день рождения — это же не только шоу. Прежде всего, это встреча с моими старыми друзьями. Со многими из них я как раз и вижусь раз в год — на своем дне рождения.

— Если говорить о предстоящем юбилейном концерте: каким он будет — больше ностальгии или новых красок? Ждать ли сюрпризов от Сергея Пенкина, который, кажется, умеет удивлять всегда?

— Будет, как всегда, яркое, масштабное шоу. Идея программы состоит из двух частей: Пенкин — поп-артист, Пенкин — классик и кроссовер. Сцена тоже будет поделена на две части. На одной из них будет мой коллектив, и это будет похоже на кабаре Сергея Пенкина. На другой стороне — атмосфера моей другой жизни, в классике. Но больше я не буду раскрывать все секреты.

— На ваших концертах всегда особая атмосфера — даже запахи. Как родилась идея парфюмировать зал и какие ароматы сейчас вам ближе всего?

— Запахи я очень люблю, и все, кто зайдет в зал, это тут же почувствуют! Я люблю создавать на сцене не только свою музыкальную ауру, но и ауру запахов. Все должно работать вместе!

— Как за эти годы изменилась публика, которая приходит на ваши концерты? Кто сегодня ваш зритель?

— Публика, на удивление, помолодела. Мы стараемся создавать шоу, на котором будет интересно всем. Для детей я исполню песню из мультфильма «Холодное сердце», где я озвучил снеговика Олафа. Для более взрослой публики будет классика. Ну а для любителей поп-музыки — много танцевальных треков моих самых популярных песен в новом прочтении.

— В сети гуляет история, как поклонник подарил вам перстень с бриллиантом. А какие подарки вы получаете сегодня? И каким подаркам всегда рад Сергей Пенкин?

— Бриллианты я, как правило, дарю себе сам. Мои друзья чаще дарят мне подарки для дома — считаю это самым разумным. А самый лучший и бесценный подарок для меня — полные залы моих любимых и преданных зрителей.

— В начале своей карьеры вы работали в варьете, много гастролировали по миру, выступали вместе с мировыми звездами. С какими эмоциями вы сегодня вспоминаете те годы? Скучаете ли по варьете?

— По варьете немного скучаю. Но это все в прошлом. Теперь у меня у самого свое шоу, и оно не хуже того варьете. К тому же в этом шоу я исполняю главную роль!

— Вы всегда были артистом, которому тесно в одном формате, артистом самых разных жанров. А есть стиль или жанр, который вы еще не пробовали, но хотели бы?

— Я попробовал себя в абсолютно разных амплуа. Разве что в театральной постановке не участвовал. Но для меня это довольно проблематично — тексты я с трудом учу.

— Вы можете назвать себя амбициозным человеком? И если да, то сегодня вам по-прежнему важно что-то доказывать — себе, публике, профессии? Или вы от всего этого свободны?

— Амбициозности мне как раз и не хватает. Виной всему моя скромная натура. Ну не могу я быть везде и всегда, как Филипп Киркоров. Я доказываю свое «я» через работу и творческий подход к ней. Ходить на тусовки в красивых тряпках — не мое.

— В одном из недавних интервью вы сказали: «Если человек в любом возрасте остается раздолбаем, то все будет клево». Что вы вкладываете в это слово и считаете ли себя таковым?

— Я имел в виду легкость по отношению к работе. Я, собственно, и работой то, что делаю на сцене, не считаю — я там живу и кайфую со своим зрителем. Наверное, поэтому я никогда не устаю после концерта. Я отдаю зрителям свою энергию, а они сполна возвращают ее из зала. К тому же на моих концертах нет случайных людей: зрители знают, на кого идут и что получат. Считается, что я артист для женщин, но в последнее время приходит много мужчин, и они дарят мне огромные букеты цветов.

— Один из самых известных фактов о вас, что вы поступили в Гнесинку только с одиннадцатого раза. Чему вас тогда научили эти годы отказов? И как вам кажется, сегодняшним абитуриентам поступить проще или сложнее?

— Старая история про Гнесинку преследует меня всю жизнь (смеется). Моя главная рекомендация новым студентам — никогда не сдаваться и идти к своей мечте.

— Еще один известный факт, что голос Сергея Пенкина занесен в Книгу рекордов Гиннеса — вы артист с самым большим диапазоном голоса. Какие возможности это открывает вам как артисту?

— Безусловно, с моим диапазоном мне подвластен практически любой жанр — от поп-музыки до джаза и классики.

— Вашим голосом уже говорит Олаф из «Холодного сердца», а сегодня вы занимаетесь озвучкой? И что вам дает работа в анимации, каково это быть частью детского мира, оставаясь при этом «взрослым» артистом?

— Я озвучил два самых топовых мультфильма. Один из них — Олаф: он очень похож на меня, такой же добрый и немного наивный. Второй — «Новые бременские музыканты». К сожалению, больше таких интересных предложений пока не было, но я открыт для них.

— Вы не раз рассказывали о своем знакомстве с Виктором Цоем. Правда, что песню «Малыш» Цой посвятил вам? Каким он остался в вашей памяти — не как легенда, а как человек?

— С Витей мы виделись один раз, в Евпатории. Он был очень скромным и добрым человеком. Я тогда любил подурачиться и часто повторял друзьям, которые делали мне комплименты: «Малыш, ты меня волнуешь». Прошло много лет, и барабанщик группы «Кино» в своих мемуарах рассказал, как родилась строчка из этой песни. Мне приятно, что я был к этому причастен. Кстати, в своем новом шоу я пою песню Виктора «Спокойная ночь» в своей аранжировке.

— Цой — легенда. Как вы считаете, есть ли на современной отечественной сцене сопоставимый артист? Если есть, то кто, а если нет, то, как думаете, почему?

— Пока такого артиста на нашей сцене я не вижу.

— Вы довольно жестко высказывались о том, что сегодня на эстраде много «левых» людей. Как вы считаете, почему они становятся востребованными — это запрос времени или проблема системы?

— Вы правильно сказали — это запрос времени. У каждого времени есть свои новые герои. Наверное, сейчас нужна такая музыка. Осуждать за это никого не буду.

— А если говорить о современной музыке без негатива: кто из нынешних артистов вам действительно интересен, чье творчество вам нравится?

— Молодых артистов назвать не могу. Ну, если только Люся Чеботина. У нее хороший, ни на кого не похожий тембр, и она очень эффектно выглядит.

— Как думаете, почему сегодня снова популярны Буланова, Кадышева и другие артисты 90-х и нулевых? Люди ностальгируют или им чего-то не хватает на современной эстраде?

— Они все отличные артисты, и каждый хорош в своем жанре. Танюша Буланова, к тому же, очень хороший человечек. Мы довольно часто работаем вместе на корпоративах. А на моем юбилее «50» в Кремле мы спели дуэтом, и это было незабываемо.

— Вы много лет обучаете детей вокалу и принципиально придерживаетесь советской школы. Чему для вас важнее всего научить учеников — технике, вкусу или внутренней честности перед профессией?

— Нужно кому-то передавать свой опыт. В первую очередь я учу их честности по отношению к своей работе в будущем. Зрителя не обманешь — он чувствует любую фальшь!

— О чем вы мечтаете сегодня — как артист и как человек? И чего бы вам хотелось пожелать самому себе в день рождения?

— В первую очередь я желаю себе сил, терпения и здоровья. Только тогда все будет получаться. И главное — чтобы никто не мешал мне творить.