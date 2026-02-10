Пашинян оценил отношения Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не будет действовать против Москвы. Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

«Это исключено. Никто не может, даже если попытается, хотя таких попыток и не было, втянуть нас в логику действий против России», — сказал Пашинян.

По его словам, власти Армении заверяли российских партнеров в том, что Ереван не будет конфликтовать или спорить с Москвой, поскольку ценит имеющиеся отношения.

В феврале 2024 года Армения заморозила свое членство в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что организация должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Как пояснял премьер-министр Армении Никол Пашинян, заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. По его словам, в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.

Ранее СВР Армении низко оценили шансы на разморозку членства страны в ОДКБ в 2026 году.