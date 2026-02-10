Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Трамп пригрозил Ирану новой армадой

Трамп: США могут направить в сторону Ирана вторую авианосную группу
Evelyn Hockstein/Reuters

Вашингтон рассматривает возможность направить вторую авианосную группу в сторону Ирана. Об этом президент США заявил в интервью изданию Axios.

Он признался, что рассматривает такой вариант развития событий.

«Туда направляется армада, и, возможно, направится еще одна», — заявил глава Белого дома.

До этого сообщалось, что правительство Ирана готово к возможным действиям со стороны Израиля и США.

Утром 9 февраля газета The Jerusalem Post сообщила, что Израиль предупредил Соединенные Штаты о готовности самостоятельно атаковать объекты ракетной программы Ирана, если Исламская Республика пересечет «красные линии». По мнению израильтян, сейчас наступил «исторический момент» для нанесения значительного ущерба иранской ракетной инфраструктуре.

7 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе при нападении. Министр отметил, что Тегеран не планирует обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем и это вопрос, касающийся обороны страны.

Ранее в сенате США усомнились в наличии ресурсов для «всестороннего давления» на Иран.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!