Трамп пригрозил Ирану новой армадой

Трамп: США могут направить в сторону Ирана вторую авианосную группу

Вашингтон рассматривает возможность направить вторую авианосную группу в сторону Ирана. Об этом президент США заявил в интервью изданию Axios.

Он признался, что рассматривает такой вариант развития событий.

«Туда направляется армада, и, возможно, направится еще одна», — заявил глава Белого дома.

До этого сообщалось, что правительство Ирана готово к возможным действиям со стороны Израиля и США.

Утром 9 февраля газета The Jerusalem Post сообщила, что Израиль предупредил Соединенные Штаты о готовности самостоятельно атаковать объекты ракетной программы Ирана, если Исламская Республика пересечет «красные линии». По мнению израильтян, сейчас наступил «исторический момент» для нанесения значительного ущерба иранской ракетной инфраструктуре.

7 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран предупредил о готовности атаковать базы США в Персидском заливе при нападении. Министр отметил, что Тегеран не планирует обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем и это вопрос, касающийся обороны страны.

Ранее в сенате США усомнились в наличии ресурсов для «всестороннего давления» на Иран.