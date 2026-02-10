Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Соучастница покушения на генерала Алексеева скрылась в Турции

ТАСС: соучастница покушения на генерала Алексеева Серебрицкая скрылась в Турции
Кадр из видео, полученного с камеры наружного наблюдения/ФСБ РФ/РИА Новости

Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая скрылась в Турции, ее объявили в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Серебрицкая объявлена в международный розыск», — указано в документах.

Также там отмечается, что она улетела из аэропорта «Внуково» в Стамбул. При себе у нее имеется российский паспорт, которым она пользовалась для приезда в Москву из Луганской народной республики (ЛНР).

10 февраля Серебрицкую заочно арестовали на два месяца.

До этого следователь рассказал, что Серебрицкая до 2020 года была гражданкой Украины и носила фамилию Антонюк. Фигурантка родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской (Луганской) области Украинской СССР и была прописана в ЛНР, у нее было российское гражданство.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения Любомира Корбу, гражданина России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил язык жестов исполнителя покушения на Алексеева.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!