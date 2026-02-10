Соучастница покушения на генерала Алексеева скрылась в Турции

Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая скрылась в Турции, ее объявили в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Серебрицкая объявлена в международный розыск», — указано в документах.

Также там отмечается, что она улетела из аэропорта «Внуково» в Стамбул. При себе у нее имеется российский паспорт, которым она пользовалась для приезда в Москву из Луганской народной республики (ЛНР).

10 февраля Серебрицкую заочно арестовали на два месяца.

До этого следователь рассказал, что Серебрицкая до 2020 года была гражданкой Украины и носила фамилию Антонюк. Фигурантка родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской (Луганской) области Украинской СССР и была прописана в ЛНР, у нее было российское гражданство.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения Любомира Корбу, гражданина России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

