Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

В черном чае обнаружили вещества, защищающие от кариеса

F&F: вещества теафлавины из черного чая замедляют развитие кариеса
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Теафлавины — вещества, образующиеся при ферментации черного чая, — могут защищать зубы от кариеса, показало исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F). Ученые выяснили, что эти соединения одновременно подавляют рост кариесогенных бактерий и замедляют разрушение зубных тканей.

В ходе работы исследователи изучали влияние теафлавинов на бактерию Streptococcus mutans, которая играет ключевую роль в развитии кариеса, а также на фермент MMP-9, участвующий в разрушении коллагена и ослаблении дентина. Эксперименты показали, что теафлавины нарушают формирование бактериальных пленок на поверхности зубов и эффективно подавляют активность MMP-9.

Анализ механизма действия выявил, что молекулы теафлавинов напрямую связываются с ферментом и изменяют его пространственную структуру, из-за чего он хуже выполняет свою функцию. При этом наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у теафлавинов с более сложным химическим строением.

Авторы считают, что полученные данные указывают на перспективность теафлавинов как основы для природных средств профилактики кариеса. В дальнейшем эти соединения могут быть использованы при разработке зубных паст, ополаскивателей или функциональных продуктов для поддержания здоровья полости рта.

Ранее ученые выяснили, чай из листьев черники снижает число ночных пробуждений у пожилых.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!