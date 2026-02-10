В черном чае обнаружили вещества, защищающие от кариеса

Теафлавины — вещества, образующиеся при ферментации черного чая, — могут защищать зубы от кариеса, показало исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F). Ученые выяснили, что эти соединения одновременно подавляют рост кариесогенных бактерий и замедляют разрушение зубных тканей.

В ходе работы исследователи изучали влияние теафлавинов на бактерию Streptococcus mutans, которая играет ключевую роль в развитии кариеса, а также на фермент MMP-9, участвующий в разрушении коллагена и ослаблении дентина. Эксперименты показали, что теафлавины нарушают формирование бактериальных пленок на поверхности зубов и эффективно подавляют активность MMP-9.

Анализ механизма действия выявил, что молекулы теафлавинов напрямую связываются с ферментом и изменяют его пространственную структуру, из-за чего он хуже выполняет свою функцию. При этом наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у теафлавинов с более сложным химическим строением.

Авторы считают, что полученные данные указывают на перспективность теафлавинов как основы для природных средств профилактики кариеса. В дальнейшем эти соединения могут быть использованы при разработке зубных паст, ополаскивателей или функциональных продуктов для поддержания здоровья полости рта.

