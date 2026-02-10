Размер шрифта
В Крыму назвали позерством слова Зеленского о полуострове

Шеремет назвал позерством отказ Зеленского признавать российский статус Крыма
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать Крым территорией России является позерством. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

До этого Зеленский сказал, что Украина не признает российский статус Крыма, поскольку это противоречит конституции Украины.

По словам Шеремета, России не нужны сторонние одобрения или согласия, чтобы «легитимизировать свои исторические территории» .

«Зеленский же занимается привычным ему позерством, артистически показывая переживания о растоптанной им же конституции Украины», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что если Зеленский так сильно заботится об украинской конституции, то ему стоило бы давно объявить выборы на Украине, чтобы передать власть законному президенту. Пока же в Киеве «сидит диктатор», подчеркнул Шеремет. Он назвал ситуацию ироничной.

10 февраля глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевым торгом утверждение Зеленского об отказе признавать Крым российским. По мнению Константинова, украинские власти сознательно делают «такие вбросы», чтобы добиться от западных партнеров новые активы и деньги. Зеленский своими провокационными заявлениями надеется оттянуть переговоры по украинскому урегулированию до начала выборов в конгресс США, предположил депутат.

Ранее Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией.
 
