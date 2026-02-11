Американский фигурист показал в эфире фото погибших родителей

Размер шрифта
Американский фигурист Наумов показал в эфире Олимпиады фото погибших родителей
Amanda Perobelli/Reuters

Американский фигурист Максим Наумов показал фото своих в авиакатастрофе родителей Вадима Наумова и Евгении Шишковой.

Наумов продемонстрировал фото зоне kiss and cry после короткой программы на Олимпийских играх. За свой прокат Наумов получил 85,65 балла.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне 30 января 2025 года. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 67 человек, включая экипаж. На борту вертолета были по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

На борту пассажирского авиалайнера находились несколько фигуристов-юниоров, их родителей и тренеров. Среди россиян в списке оказались фигуристы Александр Кирсанов, Инна Волянская, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, работавшие тренерами в США.

Ранее фигурист Илья Малинин выиграл 14-ю золотую медаль подряд.
 
