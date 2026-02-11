В аэропорту Домодедово проведут реструктуризациюаэропорт

В аэропорту Домодедово после смены собственника проведут реструктуризацию. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко на фоне приобретения аэропорта Домодедово, передает ТАСС.

По его словам, в Домодедово три года не проводился аудит. Василенко не уточнил количество компаний, которые могут быть упразднены или консолидированы.

«Очень трудный проект — 25 организаций со своим отдельным управленческим составом», — сказал Василенко.

Торги по продаже Домодедово выиграла дочерняя структура Шереметьево. Начальная цена за объект составляла 132,3 млрд рублей, хотя до этого эксперты оценивали коммерчески оправданную стоимость аэропорта в сумму от 20 до 90 млрд рублей, отмечает издание.

На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, а также рядом связанных с ним компаний.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.