Одессит спасся от сотрудников ТЦК на дереве

В Одессе сотрудники ТЦК не смогли снять с дерева залезшего туда мужчину
В Одессе мужчина спасся на дереве от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает украинский канал «Политика Страны».

На опубликованном видео трое сотрудников ТЦК пытаются снять с дерева залезшего на него мужчину, но это им не удается. После нескольких попыток сотрудники ТЦК, сопровождаемые возмущенными криками жителей дома, вынуждены были оставить свои попытки и уехали с места инцидента. Мужчина после этого перелез с дерева на забор и скрылся.

9 февраля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что число жалоб на работу сотрудников ТЦК с начала 2022 года выросло в 340 раз. Так, в 2022 году на ТЦК было подано 18 жалоб, а в 2025 году — уже 6 127.

В декабре три сотрудника ТЦК избили полицейского в Одессе. По данным полиции, участковый доставил в военкомат мужчину, подлежащего мобилизации, однако военкомы начали проявлять агрессию к правоохранителю, в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда страж порядка сделал представителям ТЦК замечание, но они не успокоились и устроили драку. Возбуждено уголовное дело. Военкомов арестовали.

Ранее Сырский отметил важность ТЦК для Украины.
 
