11 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 февраля свой праздник отмечают женщины и девочки в науке. В честь Всемирного дня больного граждан всех возрастов призывают задуматься о своем здоровье. Кроме того, в этот день можно предсказать погоду по народным приметам. Какие еще даты и праздники отмечают 11 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 февраля

Международный день женщин и девочек в науке

11 февраля 2025 года мир в десятый раз отмечает Международный день женщин и девочек в науке. Этот праздник был учрежден по инициативе ООН в 2015 году. Целью даты было вовлечь как можно больше женщин в научно-технические сообщества и дать им общественную опору для самореализации на научном поприще.

Впервые праздник отметили в 2016 году. С тех пор ежегодно в преддверии этой даты в России проводятся просветительские мероприятия, конкурсы и форумы. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний «Индикаторы науки: 2025», в 2023 году в сфере научных исследований и разработок в России было занято более 670 тыс. человек. при этом 38.5% среди ученых — женщины. 57% опрошенных заявили, что были бы рады, если бы их сын или дочь стали научными работниками, исследователями.

Всемирный день больного

В 1992 году по инициативе папы римского Иоанна Павла II был учрежден Всемирный день больного. Целью этой даты стала необходимость улучшения ухода за больными и немощными.

Дату для праздника выбрали не случайно: 11 февраля 1858 года во французском городе Лурд произошло событие, признанное католической церковью божественным чудом — явление Богоматери и исцеление ею многих страждущих жителей. С тех пор вода из источника в местном гроте стала считаться целебной.

Сегодня в честь Всемирного дня больного в разных странах мира проходят профильные медицинские конференции, различные акции и мероприятия, направленные на профилактику болезней и пропаганду здорового образа жизни.

Международный день безопасного интернета

Праздник отмечается ежегодно во второй день второй полной недели февраля. Его девиз — «Вместе за лучший интернет». Учредили этот день в 2004 году как одно из плановых мероприятий в рамках программы Еврокомиссии «Безопасный интернет». Сегодня праздник отмечают более чем в 170 странах мира.

В России к нему приурочивают проведение просветительских и познавательных мероприятий. На онлайн- и оффлайн-площадках спикеры рассказывают о том, как противостоять мошенникам в интернете, как защитить свои персональные данные, как грамотно находить в глобальной сети полезную информацию.

close Unsplash

День рождения парохода

Официальной датой рождения парохода считается 11 февраля 1809 года. Именно в этот день американец Роберт Фултон запатентовал судно с паровым двигателем. На тот момент оно двигалось со скоростью 3 узла (1 узел равен 1,852 км в час) против течения.

В России первый пароход появился всего на несколько лет позже. В 1815 году в Санкт-Петербурге спустили на воду судно «Елизавета». У корабля был деревянный корпус и паровая машина. Двигался пароход в два раза быстрее американского, развивая скорость до 5,8 узла.

Какие праздники отмечаются 11 февраля в других странах США — национальный День «Не плачь из-за пролитого молока». В этот день психологи напоминают о том, что не нужно тревожиться по мелочам.



США — национальный День изобретателей. Был учрежден в 1983 году по указу президента Рональда Рейгана. Дату празднования выбрали в честь дня рождения знаменитого изобретателя Томаса Эдисона.



Польша — День подкормки лесных зверей. Этот праздник был изначально ориентирован на подрастающее поколение. В этот день польские школьники привозят овес и сено в лесные кормушки заповедников и охотничьих хозяйств.



Камерун — День молодежи. Государство, расположенное в Центральной Африке, впервые отметило этот праздник в 1961 году, с тех пор он стал регулярным. Каждый год за неделю до 11 февраля в стране стартует серия тематических мероприятий, ориентированных на молодежь.

Церковные праздники 11 февраля

День памяти святителя Лаврентия Туровского

Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский родился в городе Турове в XII веке. Был воспитан родителями в православной вере. Повзрослев, юноша постригся в монахи и с разрешения настоятеля своего первого монастыря пешком дошел до Киева.

Став затворником в маленькой келье в Киево-Печерском монастыре, он непреклонно противостоял многочисленным искушениям. Вскоре Лаврентий Туровский стал известен как подвижник и чудотворец. Считалось, что святитель обладал даром исцелять болезни, в том числе, и душевные.

Во второй половине жизни преподобного Лаврентия отправили в Минскую область, где назначили епископом Туровским. После смерти тело преподобного доставили в Киево-Печерский монастырь. Мощи святителя остались нетленными.

День памяти Пресвятой Девы Марии Лурдской

11 февраля 1858 года Пресвятая Дева Мария впервые явилась больной девочке Бернадетте Субиру в пещере близ небольшого города Лурда во Франции. Бернадетта родилась в бедной крестьянской семье и росла очень болезненным ребенком — она переболела холерой, страдала от астмы. По словам девочки, всего Богоматерь являлась ей 18 раз: она учила ее молитве, призывала к покаянию за грешников, а также указала на целебный источник. Вскоре люди стали рассказывать, что у этого источника начали происходить чудесные исцеления.

В 1862 году специально назначенная церковной иерархией комиссия, изучив все факты и показания очевидцев, признала божественный характер произошедшего. Сегодня городок Лурд остается одним из крупнейших в мире центров католического паломничества.

Собор Коми святых

Отмечается Русской православной церковью в честь святых, связанных с Республикой Коми. Праздник был внесен в месяцеслов по благословению святейшего патриарха Кирилла 23 марта 2015 года.

В Собор вошли четыре просветителя — святители Стефан Пермский, Герасим, Питирим и Иона, Устьвымские чудотворцы, 17 новомучеников и исповедников российских. Все священнослужители были причислены к лику святых после гонений на православную церковь в советские времена. В 2019 году Сыктывкарская епархия сообщила о мироточении икон святых, входящих в собор, в день праздника.

Собор Екатеринбургских святых

Празднование учреждено в 2010 году по инициативе архиепископа Екатеринбургского Викентия и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В сонме Екатеринбургских святых — более 70 человек, подвизавшихся и мученически скончавшихся на территории епархии в течение четырех столетий. Большинство из них претерпели мучения в веке ХХ, в годы гонений на Русскую православную церковь.

close Верующая на рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, Екатеринбург, 7 января 2024 года Павел Лисицын/РИА Новости

11 февраля Русская православная церковь также чтит память • святителей Герасима, Питирима и Ионы, епископов Великопермских, Устьвымских;

• мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория;

• мучеников Сильвана, епископа, Луки, диакона, и Мокия чтеца.

Народные праздники и приметы 11 февраля

Лаврентьев день

В народе Лаврентьев день, когда церковь почитает преподобного Лаврентия, затворника Печерского, был связан с ведьмами. Какого-то логичного или достоверного объяснения этой связи нет, однако на Руси считалась, что именно в это время ведьмы выходят к людям, чтобы причинить им зло, а землю сделать бесплодной.

Приметы

В ночь на 11 февраля было принято наблюдать за луной. Считалось, если луна растет — такая же погода как в этот день, будет и всю первую половину марта. А вот если 11 февраля приходилось на новолуние, аналогичную погоду нужно было ждать во второй половине месяца.

По народным традициям на Лаврентия проверяли, какой идет дым из печи. Если дым идет коромыслом — скоро можно ждать тепла. О приближающейся оттепели свидетельствовали и плохо разгорающиеся дрова в печи. При этом ветреный день обещал сырое лето.

Какие исторические события произошли 11 февраля

1697 — указом Петра I разрешена продажа табака в России.



— указом Петра I разрешена продажа табака в России. 1720 — плотник Ефим Никонов начинает строить «потаенное судно», предшественницу субмарин. По задумке изобретателя, судно должно было двигаться под водой и незаметно атаковать корабли врага.



— плотник Ефим Никонов начинает строить «потаенное судно», предшественницу субмарин. По задумке изобретателя, судно должно было двигаться под водой и незаметно атаковать корабли врага. 1838 — по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начали ходить поезда на конной тяге.



— по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начали ходить поезда на конной тяге. 1970 — на орбиту вывели первый японский искусственный спутник Земли «Осуми».



— на орбиту вывели первый японский искусственный спутник Земли «Осуми». 1980 — премьера знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Всего в том году на киноэкранах ленту посмотрели 90 млн человек.



— премьера знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Всего в том году на киноэкранах ленту посмотрели 90 млн человек. 2016 — группа международных ученых из обсерватории LIGO объявила об открытии гравитационных волн.

Дни рождения и юбилеи 11 февраля

11 февраля 1466 года родилась Елизавета Йоркская , английская принцесса из дома Йорков, старшая дочь короля Эдуарда IV.



, английская принцесса из дома Йорков, старшая дочь короля Эдуарда IV. 11 февраля 1657 года родился Бернар Ле Бовье де Фонтенель , французский писатель и ученый.



, французский писатель и ученый. 11 февраля 1847 года родился Томас Эдисон , американский изобретатель, запатентовавший лампу накаливания.



, американский изобретатель, запатентовавший лампу накаливания. 11 февраля 1875 года родился Василий Качалов , актер театра, кино и озвучивания, мастер художественного слова.



, актер театра, кино и озвучивания, мастер художественного слова. 11 февраля 1894 года родился Виталий Бианки , советский детский писатель.



, советский детский писатель. 11 февраля 1902 года родилась Любовь Орлова , актриса театра и кино, певица.



, актриса театра и кино, певица. 11 февраля 1917 родился Сидни Шелдон , американский писатель и сценарист.



, американский писатель и сценарист. 11 февраля 1936 родился Берт Рейнольдс, американский актер, лауреат двух «Золотых глобусов» и премии «Эмми».

Кто отмечает дни рождения