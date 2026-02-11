Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Запорожской области с помощью БПЛА

Балицкий: украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Васильевке
Кадр видео: Telegram-канал «Балицкий Евгений»

В Запорожской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Инцидент произошел в городе Васильевка. В результате удара дрона дом получил повреждения. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

5 февраля Балицкий сообщил, что некоторые районы Мелитополя в Запорожской области остались без электричества.

В ночь с 4 на 5 февраля силы противовоздушной обороны, бойцы Вооруженных сил РФ и Росгвардии, сотрудники силовых структур отразили массированный налет дронов на Запорожскую область. Регион атаковали более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов.

26 января стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал в Васильевке машину скорой помощи.

Ранее в Запорожской области ВСУ атаковали машину волонтеров с гуманитарной помощью зоопарку.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!