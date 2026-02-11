Дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому в Запорожской области с помощью БПЛА

В Запорожской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Инцидент произошел в городе Васильевка. В результате удара дрона дом получил повреждения. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

5 февраля Балицкий сообщил, что некоторые районы Мелитополя в Запорожской области остались без электричества.

В ночь с 4 на 5 февраля силы противовоздушной обороны, бойцы Вооруженных сил РФ и Росгвардии, сотрудники силовых структур отразили массированный налет дронов на Запорожскую область. Регион атаковали более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов.

26 января стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал в Васильевке машину скорой помощи.

Ранее в Запорожской области ВСУ атаковали машину волонтеров с гуманитарной помощью зоопарку.