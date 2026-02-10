В Международном союзе конькобежцев назвали прокат Гуменника на Олимпиаде средним

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал прокат Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде средним, передает «Советский спорт».

«Прокат не позорный, но вышел достаточно средний. Хотелось бы, чтобы было лучше! Лучше быть могло, он вполне мог прокататься намного лучше. Волнение сказалось? Трудно сказать», — сказал Лакерник.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Илья Авербух заявил, что Гуменник выступил не безошибочно в короткой программе на Олимпиаде.