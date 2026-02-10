Размер шрифта
Недовольного русским языком главу спецслужбы Киргизии отправили в отставку

Президент Киргизии Жапаров уволил главу спецслужбы Ташиева
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, выражавшего недовольство русским языком. Об этом сообщило местное издание 24KG.

Указ главы государства об увольнении Ташиева опубликован 10 февраля. Он возглавлял киргизскую спецслужбу с 2020 года. 24KG называет чиновника «близким союзником» Жапарова.

«Многолетние отношения Камчыбека Ташиева и <...> Жапарова всегда рассматривались как один из самых устойчивых и влиятельных политических союзов в стране», — отмечает издание.

При этом, по его данным, в последнее время «в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужб в предстоящих президентских выборах». Сам Ташиев такую возможность отвергал.

В настоящий момент уволенный глава ГКНБ находится за пределами Киргизии — по информации СМИ, он проходит лечение в одной из клиник германского Мюнхена.

Ташиев известен своими высказываниями против русского языка. Так, в конце 2025 года он отчитал представителя компании China Road за разговор на русском: главу ГКНБ возмутило, что сотрудник китайской организации «до сих пор не научился говорить по-киргизски».

Ранее Жапаров уволил секретаря Совета безопасности Киргизии Рустама Мамасадыкова
 
