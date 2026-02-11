Размер шрифта
В Финляндии заявили, что страна рискует повторить судьбу Украины

Финский политик Мема: высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной
Global Look Press

Финляндия рискует повторить судьбу Украины. Такое мнение выразил финский политик из партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По его словам, власти Финляндии «разрушили отношения с Россией», что нанесло ущерб финской экономике, а уровень безработицы в стране стал самым высоким в Европе.

«Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается», — написал Мема.

5 февраля он заявил, что Финляндия выбрала очень рискованный путь в отношениях с Россией, выделив Украине пакет помощи на €43 миллиона. По его словам, президент Финляндии Александр Стубб начнет выделять деньги вопреки интересам страны, что еще больше испортит отношения с Россией. Хельсинки продолжает «на высокой скорости мчаться» к эскалации конфликта с Москвой, указал политик. Мема подчеркнул, что решение о помощи Украине является «катастрофической мерой», а Финляндия больше выиграет от нейтралитета.

В конце января Мема призвал признать Донбасс и Новороссию частью РФ. Он объяснил, что иначе русскоязычное население, проживающее там, не сможет быть защищено. По словам политика, он скептически относится к тому, что мирные переговоры в Абу-Даби пройдут успешно. По его мнению, Киев не готов к миру.

Ранее в Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением из возможных.
 
