Врач назвал продукты, которые провоцируют стресс во время сна

Deia: сладости на ужин провоцируют стресс во время сна
Chatham172/Shutterstock/FOTODOM

Колбаса, сладости и рафинированные углеводы на ужин могут ухудшать качество сна, поскольку мешают выработке мелатонина и вызывают гормональные и метаболические колебания. Об этом заявил испанский врач общей практики Александр Олмос из Университетской больницы Сон Эспасес, его комментарии приводит издание Deia.

По словам врача, переработанное мясо — включая колбасы и сосиски — нарушает баланс кишечной микрофлоры, что негативно сказывается на синтезе мелатонина, ключевого гормона сна. Употребление вечером продуктов с высоким содержанием сахара действует схожим образом: сахар повышает уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет ночную выработку мелатонина.

Не лучшим выбором для ужина Олмос назвал и рафинированные углеводы — хлеб, рис и макароны. Они провоцируют резкие колебания уровня глюкозы в крови, что может приводить к поверхностному сну и ночным пробуждениям.

Для улучшения качества ночного отдыха врач рекомендует отдавать предпочтение ужину из качественного белка и овощей. Такое сочетание, по его словам, не только способствует более крепкому сну, но и помогает снизить уровень хронического воспаления в организме.

Ранее были названы продукты, повышающие риск инфекций мочевыводящих путей.
 
