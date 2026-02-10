Размер шрифта
Мошенники убедили 12-летнюю девочку взять кредит на свою мать

В Твери мошенники убедили девочку взять кредит на свою мать
Ilya Naymushin/Reuters

В Твери 12-летняя девочка после общения с мошенниками взяла кредит на свою мать. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка неизвестных, представившихся ребенку правоохранителями. Злоумышленники сообщили девочке, что киберпреступники якобы используют данные ее родителей для финансирования террористов, и теперь им грозит лишение свободы.

Чтобы «решить проблему», аферисты убедили ребенка тайно взять телефон матери, оформить онлайн-кредит и перевести полученные деньги на указанный счет. Испуганная школьница, желая защитить родителей, выполнила все инструкции и отправила преступникам 35 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские ищут злоумышленников.

Ранеет мошенники пообещали вдове участника СВО награду и выманили у нее почти 10 млн рублей.
 
