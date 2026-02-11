Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

В России создали точный ПЦР для диагностики спинальной мышечной атрофии у младенцев

В Томске закрыли слепые зоны диагностики спинальной мышечной атрофии у младенцев
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Ученые НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ запатентовали способ диагностики спинальной мышечной атрофии методом цифровой ПЦР. Разработка призвана закрыть «слепые зоны» существующего неонатального скрининга. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — группа генетических нейромышечных заболеваний, при которых развивается прогрессирующая слабость, атрофия и паралич мышц из-за поражения нервных клеток спинного мозга.

Сейчас всех младенцев в РФ проверяют на спинальную мышечную атрофию методом ПЦР в режиме реального времени по программе расширенного неонатального скрининга.

Диагностика методом цифровой ПЦР поможет снять сразу несколько существенных ограничений. Так, станет возможно: диагностировать редкие формы болезни, которые обычный скрининг может пропустить, исключить ложноположительные результаты, а также одновременно определять делецию 7 экзона гена SMN1 и число копий гена SMN2. Это ключевой показатель: количество копий SMN2 напрямую влияет на тяжесть течения болезни и выбор протокола лечения.

Отечественная тест-система способна заменить и импортные реагенты, которые используются для подтверждающего тестирования методом MLPA, основанным на фрагментном анализе. Это делает российскую диагностику независимой от зарубежных поставок и более доступной.

«Подход, который мы предлагаем, заключается в одновременном определении делеции 7 экзона гена SMN1 и числа копий гена SMN2 с помощью цифровой ПЦР. До недавнего времени у нас не было соответствующей тест-системы, способной провести оба теста за одну реакцию. Теперь, когда мы создали и запатентовали данный способ, наши партнеры смогут наладить производство, чтобы сделать такую диагностику доступной для всех новорожденных страны», — поделился научный сотрудник НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Алексей Слепцов.

Внедрение этой тест-системы в неонатальный скрининг позволило бы не просто подтверждать диагноз, а фактически сразу получать полную генетическую картину, необходимую для немедленного старта терапии.

Ранее были названы черты характера, которые повышают риск стать жертвой мошенника.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!