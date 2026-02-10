Семь направлявшихся в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Семь летевших в Сочи бортов перенаправлены в другие аэропорты Северного Кавказа

Из-за введенных ограничений на полеты гражданской авиации семь летевших в Сочи самолетов перенаправлены на другие аэродромы. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта Сочи.

Уточняется, что три рейса направлены во Владикавказ, два — в Грозный, и по одному — в Нальчик и Махачкалу.

В сообщении отмечается, что обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная, соблюдаются установленные нормативами температурный и санитарный режимы. Авиакомпании предоставляют пассажирам задержанных рейсов питание и напитки. В случае длительных задержек пассажиров разместят в гостиницах.

9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотников.

По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, тем не менее серьезных задержек пассажиры не наблюдают.

