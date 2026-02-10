Болельщики Гуменника принесли на трибуны российский флаг на Олимпиаду

Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на выступление Петра Гуменника на Олимпиаде флаг России, передает РИА Новости.

Флаг России пронесла семья россиян, проживающая в Италии.

«Мы живем в Милане, и мы приехали болеть всей семьей, поддержать Петра в его соревнованиях», - сказала Екатерина, которая пришла с дочкой и итальянским мужем Стефано.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Елизавета Туктамышева призвала не смотреть на баллы Гуменника в короткой программе Олимпиады.