У популярного лекарства от изжоги нашли опасный недостаток

ACS Omega: длительный прием препарата от изжоги омепразола повышает риск анемии
Длительный прием омепразола может нарушать обмен минералов и повышать риск анемии и проблем с костями. К такому выводу пришли бразильские ученые, изучив влияние препарата из группы ингибиторов протонной помпы на организм. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Omega.

В эксперименте исследователи наблюдали за животными, которые получали омепразол в течение 10, 30 и 60 дней — сроки, сопоставимые с продолжительным применением препарата у людей. Анализ показал, что лекарство влияет на всасывание и распределение ряда жизненно важных минералов, включая железо, кальций, магний, цинк и медь.

На фоне приема омепразола в крови животных снижался уровень железа и одновременно повышался уровень кальция. Такая комбинация может указывать на риск развития анемии и остеопороза. Ученые связывают эти изменения с механизмом действия препарата: он снижает кислотность желудка, тогда как кислая среда необходима для нормального усвоения многих микроэлементов.

Помимо изменений в составе крови, исследование выявило нарушения в работе иммунных клеток, а также перераспределение минералов в печени и селезенке, что может отражаться на общем метаболическом балансе организма.

Авторы подчеркивают, что омепразол остается эффективным и широко применяемым средством при язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Однако многомесячный прием без медицинского контроля может иметь скрытые побочные эффекты. Исследователи призывают использовать такие препараты строго по показаниям и не превышать рекомендованную продолжительность курса без консультации с врачом.

Ранее врач назвал простой способ снизить частоту возникновения изжоги.
 
