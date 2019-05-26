Лобода станцевала в честь победителей «Голос. Дети»

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Певица Светлана Лобода опубликовала видео своего танца во время выступления в Алма-Ате, которое она посвятила победителям шоу «Голос. Дети». Кадры выступления она опубликовала на своей странице в инстаграме.

За сутки видеозапись посмотрели уже почти 800 тысяч человек.

«Танцую в честь всех победителей «Голоса», — написала Лобода.

Ранее стало известно, кто победил в спецвыпуске «Голос. Дети».

О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования.

Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.