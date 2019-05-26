Лобода станцевала в честь победителей «Голос. Дети»
Певица Светлана Лобода опубликовала видео своего танца во время выступления в Алма-Ате, которое она посвятила победителям шоу «Голос. Дети». Кадры выступления она опубликовала на своей странице в инстаграме.
За сутки видеозапись посмотрели уже почти 800 тысяч человек.
«Танцую в честь всех победителей «Голоса», — написала Лобода.
Ранее стало известно, кто победил в спецвыпуске «Голос. Дети».
О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования.
Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.