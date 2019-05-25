Кудрявцева взяла ответственность за уход Мэй вслед за свержением правительства Австрии

Российская ведущая в своем инстаграме пошутила про то, что стала причиной отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В комментариях подписчики шутят, на что же еще в мире могла повлиять Кудрявцева после скандала в Австрии.

«Лера, Тереза Мэй подала в отставку... Ваших рук дело?» — спросила одна из подписчиц.

«Мое», — ответила Кудрявцева.

Ранее австрийская газета Oesterreich Zeitung в материале о вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе с подзаголовком «Она была актрисой или «проституткой?» в качестве иллюстрации использована фотография Кудрявцевой.